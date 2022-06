Une ÉTONNANTE Maison de Famille.!!

La façade que nous voyons joue élégamment avec l'alignement vertical des larges fenêtres et portes vitrées. L'harmonie et la symétrie des proportions apporte au bâtiment de l'extension un raffinement inouï. On voit que l'autre face est presque entièrement vitrée et l'on peut imaginer la luminosité des espaces intérieurs. Entrons dans le vif du sujet.