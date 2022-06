Le retour des meubles et accessoires antiques

Voilà de quoi offrir à votre séjour ou salon, un style romantique ! En effet, ces abat-jours en tissu s'incorporeront merveilleusement bien à votre intérieur avec leurs noeuds et leurs collerettes, soigneusement cousues !

Cependant, n'en ajoutez pas trop dans votre espace car l'effet n'en sera que trop écrassant. Restez sobre et n'abusez pas des bonnes choses, car la clé de cet objet déco se trouve dans le détail de sa fabrication !