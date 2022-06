Créez un Petit Jardin d'EXCEPTION en 6 Étapes!!

L'adorable composition que nous voyons ici joue le raffinement en mélangeant différents types d'éléments. Des petits galets de formes et couleurs variées, combinés à de plus grosses roches, donne lieu à un petit paysage végétal absolument superbe. Entre ces formations minérales, on trouve de mignonnes plantes succulentes et des graminées qui côtoient de jolies plantes en pots.

Une fois l'équilibre trouvé entre le minéral et le végétal, cela dépend de vos goûts, vous pourrez personnaliser votre jardin avec des objets décoratifs, figurines, sculptures et créations de tous types. De cette manière vous pourrez insuffler un style à votre petit jardin industriel, par exemple avec des outils vintage, ou asiatique avec des bambous et des statues de bouddha…