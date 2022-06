Une Maison Minimaliste au Cœur CHAUD.!!

La cuisine nous saisit avec une esthétique simple et convaincante, qui propose l'acier inoxydable, et les tons de brun et d'argent. La cuisine est développée dans une forme de L, et contient tous les éléments essentiels pour sa fonctionnalité. En outre, le centre de la pièce a été placée un grand îlot contenant l'évier et un plan de travail d'une part, et de l'autre une installation pratique, pour se mettre plus à l'aise avec l'ajout de trois tabourets design.