Comment Réduire le Travail dans le Jardin?

Le projet proposé par RVB PAYSAGE, offre une toute nouvelle harmonie au jardin, tout en effaçant de nombreuses vues indésirables et inesthétiques. Grâce aux plantations, le jardin se décompose en plusieurs espaces distincts et cohérents. Chaque partie du jardin devient quasiment un espace clos, avec sa propre fonction, et sa personnalité. L'ensemble forme ainsi un espace de convivialité, pour se détendre et recevoir des invités.