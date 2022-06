Du béton pour la maison

Bien qu'il soit normalement utilisé pour des bâtiments industriels, le béton peut aussi trouver sa place dans votre logis. En effet, le mobilier et la décoration intérieure en béton apparent sont actuellement à la mode. S'il porte une mauvaise réputation due principalement à l'utilisation exacerbée dans les bâtiments modernes et post-modernes dans les années 1970-80, il a aussi été utilisé d'une manière plus esthétique par des architectes célèbres. Il suffit de penser au Musée Guggenheim de New York par Frank Lloyd Wright ou aux multiples bâtiments du Corbusier, qui l'a également utiliser pour concevoir des meubles.

La redécouverte de cette matière mal-aimée nous révèle sa grande polyvalence, ainsi que ses multiples qualités techniques et esthétiques.