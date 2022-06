Comment Payer MOINS d'impôts lors de la Vente de votre Maison?

C'était votre première maison et lors de son achat, vous avez investi beaucoup d'argent et vous économisez depuis de nombreuses années. Maintenant, pour une raison quelconque, vous avez décidé de la mettre en vente. Cette décision a un impact économique et budgétaire, il est utile de savoir fixer le prix et de déterminer le bénéfice net que sa vente correspondra. Que dois-je payer comme impôts sur la vente d'une maison et comment cela affectera la déclaration d'impôt? Pour le revenu 2015, il pourrait inclure toutes les charges liées à la vente? Pourriez-vous appliquer le plafond de la déduction pour achat d'une maison? Combien de temps dois-je acheter une nouvelle maison? Voici quelques-unes des questions que nous allons essayer de résoudre dans cet article, plus comme le bureau d'un procureur qu'un spécialiste dans la décoration. Cependant, nous nous occupons également de décorer votre poche!