Terrasses de rêve

Ce qui fait ici le charme de cette scène est bien évidement le sol de la terrasse composée de pierres grossièrement posées. Cela donne un caractère naturel et calme à cet espace, d'autant plus souligné par les plantes en arrière-plan. Le mobilier simple et transparent met en valeur le revêtement au sol qui est si particulier. Afin d'accéder à ce petit coin paisible, il faut marcher sur les petites plate-formes de forme ronde, ludique, le design de cette terrasse a de quoi nous éblouir et cela est d'autant plus vrai le soir, quand l'éclairage le met en valeur.