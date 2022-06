Ambiance végétale pour votre intérieur

Fritsch-Durisotti et MobalpaTout nous offre ici Iris, un concept de cuisine combinant écologie et technologie. Les façades des cabinets sont réalisées en bambou naturel, comme vous pouvez le constater sur la photo. Ainsi même les poignées sont fabriquées à partir de ce matériau écologique et souple mais bien évidemment résistant. Le plan de travail est quant à lui une merveille de design moderne, ces lignes épurées convergeant vers la table sont d'un esthétisme époustouflant. Ambiance naturelle et sereine se dégagent de ces lignes fluides et des matériaux nobles utilisés. Les chaise vertes transparentes finissent d'ajouter une touche naturelle à l'ensemble.