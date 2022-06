Inspiration Déco: Le Bien-Être à l'Hawaïenne.!!

Si quelque chose caractérise Hawaï, c’est bien son style décontracté et animé. Et s’l nous arrive d’avoir envie d’y vivre, c’est parce qu’on a l’intuition que son environnement transmet la paix et l'harmonie. Pourtant, il n’est pas nécessaire d'acheter un billet d’avion ! En effet, si la montagne ne va pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne n’est-ce pas ? Dans notre cas, Hawaï viendra à nous !

Alors comment faire pour apporter le style hawaïen dans notre maison ? Et si nous nous inspirions des hôtels locaux et des maisons coloniales même si nous vivons au beau milieu de la ville ? Aussi, si vous souhaitez renouveler votre intérieur et lui donner un air chaleureux et détendu, si vous avez envie de rentrer à la maison et de vous imaginer être en vacances tous les jours, si vous rêvez d’une chambre d’inspiration tropicale, ne manquez pas ce livre d'idées où nous vous donnons les clés pour vous faire sentir chaque jour comme un resort hawaïen.