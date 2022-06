La Maison Moderne: des Espaces Ouverts Multifonctions!!

Passons à l’intérieur d’une maison moderne. Ici, le concept est de plus en plus utilisé : un espace principal ouvert qui comporte plusieurs pièces, sans aucune cloison. Le plus souvent, ces pièces incluent le salon, la salle à manger et la cuisine, les espaces les plus conviviaux de la maison. Rassembler, ou plutôt laisser communiquer ces espaces, permet de créer une ambiance générale dans la maison et d’apporter une atmosphère plus conviviale. En plus de cela, il devient beaucoup plus facile de circuler et la maison se voit beaucoup plus spacieuse qu’elle ne l’est réellement ! La vue présentée dans cette image nous donne un exemple idéal de pièce de vie ouverte, avec des espaces créés simplement par l’usage du mobilier. Le canapé délimite le salon, et la table définit la salle à manger.