Voici Comment Rendre votre Balcon EXCEPTIONNEL!!

Vous cherchez à exploiter le balcon et la lumière au maximum? Alors, la porte doit être aussi grande que possible. Une structure mobile qui va d'un côté à l'autre de la paroi est idéale. Une autre alternative est la porte accordéon. Dans tous les cas, à l’image du sens d’ouverture, la taille des portes sera déterminée par l'espace disponible. Pour gagner en luminosité, il faudra étendre au maximum l’ouverture de la porte jusqu’au plafond ! Et pourquoi ne pas l'étendre avec un toit vitré comme imaginé par l'atelier d'architecture Vortex?

Toutefois, n’oubliez pas qu’il faudra prendre en considération le poids de la porte. Déjà pour vous-même, il sera très difficile et peu commode d’ouvrir et fermer une porte excessivement lourde, ensuite pour la résistance de l’ouvrage qui s’abimera plus rapidement, et enfin pour le balcon dont on doit s’assurer qu’il résistera bien au poids.

