Style RUSTIQUE: Secrets d'une Déco à Moindre COÛT!!

Le métal n'est pas le matériel le plus utilisé dans la décoration intérieure, car son travail nécessite de véritables professionnels, face à son poids et sa solidité qui compliquent son maniement. Cependant, la recherche de l'originalité dans la décoration de la maison, trouve une réponse adéquate avec l'utilisation d'accessoires métalliques dans le design du salon, de la cuisine, de la salle à manger, et même de la salle de bain.