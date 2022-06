Quel Type d'Extension Correspond à ma Maison?

Le projet d’extension d’une maison ancienne s’insère sur une limite latérale du terrain pour minimiser son emprise sur le jardin existant. Le projet a permis d’agrandir une maison familiale en libérant les pièces de séjour d’origine, transformées en chambres. L’extension contient une vaste pièce de séjour et cuisine en demi-niveau dans un volume en rez-de-chaussée avec une grande hauteur sous plafond. Il dissimule un cabinet de toilettes invisible et s’enroule pour devenir un meuble de rangements complets et multifonctionnels, avec une assise intégrée. Le projet crée une relation intime entre la maison et le jardin en s’affranchissant du soubassement existant et amenant le séjour au niveau de l’extérieur. Les éléments en béton peints en blanc des façades accentuent les proportions horizontales de l’ensemble et cadrent les vues sur le jardin. L’extension est réalisée en béton armé et revêtue de briques émaillées sur une isolation thermique extérieure. Une chambre est placée à l’étage, entièrement vitrée sur une terrasse donnant sur le jardin, et protégée par une pergola en bois peint en blanc. Les parties vitrées sont équipées de stores automatisés à lamelles d’aluminium et intégrés dans l’épaisseur des façades. Les différents éléments qui composent les façades s’équilibrent dans un jeu de lignes fuyantes d’une architecture qui semble posée délicatement dans ce jardin.