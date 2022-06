6 Super Astuces pour Aménager un Jardin INCROYABLE.!!

Lorsqu'on aménage son jardin, on choisit souvent les plantes et les arbres avec soin, en fonction de l'ombre que l'on souhaite créer ou au contraire de l'ensoleillement que l'on veut préserver. Mais il existe beaucoup d'autres options pour créer de l'ombre. Ainsi, Conceptuelles Paysage et Décoration proposent ici un ensemble de voilages aux teintes pastel qui s'allient parfaitement à la maison et à l'espace de la cuisine extérieure. Vous pouvez ainsi facilement créer un espace déjeuner familial ou une terrasse bien ombragée où il fait bon lire ou boire un café pendant quelques instants, sans pour autant alourdir cette terrasse visuellement. De ce point de vue, les voilages, plus aériens que les marquises, sont aussi plus modernes et plus design.