Comment Améliorer la SÉCURITÉ d'une Personne Âgée à Domicile?

Quelques conseils simples peuvent être suivies pour créer des intérieurs de sécurité pour les personnes âgées. Premièrement, il ne faut pas que la personne ait besoin de crier s'entendre et comprendre ce qu'on lui dit. On estime que 80% des personnes âgées ont des problèmes d'audition. Par conséquent, un espace bien conçu avec des meubles doux et dur placé à angles appropriées rendra la communication plus facile.

A présent, il est scientifiquement prouvé que le sens du moteur diminue avec l'âge. La capacité à se déplacer diminue et demande un véritable effort. En outre, pour éviter les chutes et les fractures, les éléments de base de meubles comme des commodes et étagères doivent être conservés dans des coins. L'idée est qu'il faut rendre la chambre aussi grande que possible.

Ces appareils doivent avoir des bords arrondis afin qu'ils ne soient pas une menace pour les personnes concernées. Une lampe de chevet à proximité de leur lit et une étagère les aidera aussi à ne pas trop se déplacer.