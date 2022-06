Conseils jardinage pour le mois d’août

Arracher les fleurs fanées

Pour prolonger la période de floraison et conserver un beau jardin et des plantes en bonne santé, il est essentiel d’arracher les fleurs et les feuilles fanées. Vous empêchez de cette façon que les champignons nuisibles s’accumulent sur des végétaux morts et que les graines se propagent de manière incontrôlée dans votre jardin.

Penser à l’automne

Vous êtes désolé de voir vos fleurs fânées et de vous dire que l’été est déjà fini ? Réjouissez-vous, cela veut dire que nous sommes bientôt en automne et que c’est le moment de planter les bulbes de ce qui donnera des couleurs à votre jardin en automne : gentiane, glaïeul, chrysanthème…

De l’eau, de l’eau, de l’eau

Le mois d’août est le mois le plus chaud et le plus sec de l’année. Il est donc essentiel d’arroser continuellement votre jardin : selon le type de sol dont vous disposez, on recommande en principe entre 15 et 30 litres par mètre carré. L’eau doit en effet pénétrer profondément dans le sol pour que les plantes puissent en profiter pleinement. Avec cette méthode, un arrosage tous les trois ou quatre jours suffit.

Le temps des boutures

Nombreuses sont les plantes dont le bouturage se fait en août. Commencez dès à présent à créer de nouveaux lits dans la terre et à aménager des pots afin que les boutures puissent être plantées directement dans leur nouvel emplacement.

Planter des arbustes

La fin de l’été est le moment parfait pour planter des arbustes à feuillage, comme le buis ou le laurier-cerise. Votre jeune arbre pourra ainsi s’enraciner avant l’hiver.

Et vous, que faites-vous en août dans votre jardin ? Vous avez la bêche à la main ou vous avez raccroché vos gants pour les vacances ? Dites nous tout dans les commentaires !