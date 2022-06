Comment installer un DRESSING dans une Petite Chambre??

Votre chambre à coucher est minimale et vous n'avez pas peur d'engager des travaux pour cacher vos vêtements? Dans ce cas, le mieux est de créer un espace de toute pièce! Installer un dressing dans une petite chambre peut devenir simple en ajoutant un mur, ou un faux mur, avec une porte coulissante. Comme présenté sur la photo, vous pouvez observer le dressing construit sur mesure dans une petite chambre à coucher. Il ne prend pas beaucoup de place et est aménagé parfaitement pour y entrer et se changer tranquillement. Vous aurez donc le luxe de vous déplacer dans votre dressing dans votre petit appartement!