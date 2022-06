5 terrasses parfaites pour l'apéro

Si nous devions choisir un endroit idéal pour prendre l'apéritif, l'une des options serait sans aucun doute cette terrasse réalisée par l'architecte Octavio Mestre. Minimaliste mais confortable, cette terrasse nous fascine pour son mélange intéressant de matériaux: les larges dalles de pierre du séjour extérieur, le sol en latte de bois de la terrasse et les murs en crépis blanc typiquement méditerranéen donnent un caractère rustique et estival au lieu. Et comme si cela ne suffisait pas, le panorama qui entoure la maison est à couper le souffle. À côté de la terrasse, une piscine à débordement semble se fondre avec la mer. Un véritable tableau de luxe et de bien-être!