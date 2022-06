8 Solutions Géniales pour Séparer les Espaces

On vous a présenté des bibliothèques hautes, courbées, aux inspirations marines. Place à une étagère basse, maintenant. Non seulement ce meuble est en dessous du niveau de l’oeil (parfait pour les objets ou livres que vous n’avez pas envie d’exposer frontalement), mais il est également capable de diviser efficacement l’espace. Dans cette pièce, par exemple, les dos des canapés marquent le coin salon assis, pour sociabiliser et échanger. A côté, on trouve notre bibliothèque basse et une cheminée : on comprend que c’est un espace pour s’asseoir et lire un livre tranquillement.