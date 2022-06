Intérieur Blanc: Toujours Tendance?

Une autre question que l’on se pose souvent : trop de blanc, ne serait-ce pas trop éblouissant ? Le blanc permet de rendre une pièce plus lumineuse, et par la même occasion de la rendre visuellement plus grande. En plus de donner cet effet de grandeur, le blanc modernise, et permet de renouveler facilement son intérieur. Trop éblouissant ? Pas vraiment, dans la mesure où il est très souvent accompagné d’éléments de couleur grâce au mobilier. N’hésitez donc surtout pas à repeindre votre pièce pour la rendre plus spacieuse et moderne ! Si vous trouvez toujours le blanc un peu trop lumineux, faites comme dans cette chambre : utilisez le pour le lit, et choisissez une couleur très claire mais pas complètement blanche pour les murs. Cela vous donnera une pièce vraiment naturelle dans laquelle vous pourrez disposer un mobilier simple et moderne pour obtenir un espace très élégant !