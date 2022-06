Style Rustique: Mythes à Démolir.!!

Évidemment, les vieilles maisons qui sont nés dans ce style savent les mieux refléter l'essence de rustique. Murs de pierre ou en pisé, des poutres et des plafonds en bois et les planchers antiques sont la pierre angulaire de ce type de logement. Cependant, dans la construction en cours, que ce soit en milieu rural ou urbain, avec un décor rustique avec le même matériau, il est également possible. Et il est pas rare de voir dans certains appartements dans les grandes villes, les meubles ou les éléments que le sauvetage et mettre à niveau les valeurs traditionnelles du peuple et du pays. Et d'ailleurs, qui ne tiens pas à intégrer une partie de leur succession à la décoration?