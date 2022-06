Dis-moi quel Style tu Aimes et je te Dirais qui Tu es.!!

Une maison à la décoration traditionnelle, ennuyeuse ? Pas du tout ! Les belles matières et les designs classiques ont l’avantage d’être des intemporels. Hors du temps et des modes. Aussi, on les garde précieusement et on les transmet aisément.

Et c’est justement ce qui séduit les adeptes de ce style ! En effet, si vous avez décoré votre maison dans ce style, c’est très probablement que vous avez, en décoration comme ailleurs, le goût de la tradition, des belles choses et de la transmission. A l’abri des modes, vous savez ce que vous aimez et vous ne succombez pas aux dernières tendances juste parce que c’est « à la mode »!