Trouvez le Meilleur ÉCLAIRAGE pour votre Salle de Bain.!!

Quand on pense salle de bain et luminaire, on pense le plus souvent spots ou néons intégrés. Bref, on pense d'abord à l'efficacité et on cherche un éclairage pratique et assez fort.

Cependant, le choix des luminaires est aussi l'occasion de donner une touche originale et singulière à votre salle de bain. Loin des classiques en matière de luminaires pour salles de bain, Toledano + Architects a ici choisi des ampoules à filament qui donnent une touche très design à la pièce. Elles s'allient par ailleurs très bien au béton ciré, qui donne également un look contemporain très réussi à cette salle de bain originale. N'oubliez pas que les lampes peuvent aussi être une occasion en or pour donner une touche d'originalité à cette pièce où l'on passe tant de temps au quotidien.