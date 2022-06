Comment Créer une Déco Magnifique avec un Petit Budget?

VERRERIE TIBO-GLASS nous invite dans ce voyage abyssal qu'il propose avec ce panel de luminaires originaux et décoratifs, à travers les lumières des profondeurs prises en photo par Thibault Lafleuriel qui nous plongent dans d’autres dimensions inconnues. L’expert réussit à créer une allusion poétique et lumineuse au royaume sous-marin et mondes imaginaires de nos fantaisies les plus imagées et en faire un luminaire d’exception.