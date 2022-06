Comment Utiliser l'Espace sous vos Escaliers.!!

Parfois, nous négligeons certains coins de notre maison que nous ne pensions pas pouvoir mettre à profit. Souvent par manque de créativité, les idées ne viennent pas, mais voici une astuces que nous aimons particulièrement. L’espace sous l’escalier est souvent le plus négligé… Grosse erreur! Regardez ce que l’on peut obtenir avec sa profondeur, cachant à l’intérieur d’une armoire avec une penderie pour les lots de vêtements et aussi une zone exclusive pour les chaussures. Ne prenant pas d’espace à la maison, il est original, beau et très fonctionnel. Que pouvons-nous demander?