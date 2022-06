homify 360°: House of the Infinite

Alors que le soleil se couche au loin, ses derniers rayons pénètrent dans le volume principal de la maison, éclairant la spacieuse salle de séjour ainsi que les autres espaces de vie. Si les formes un peu brutes et orthogonales des ouvertures semble contraster avec les courbes plus organiques des rochers et de la plage, la pierre de la façade s'unit parfaitement avec les couleurs des dunes, créant un agréable jeu de différences et de ressemblance entre l'architecture et le paysage.