Systèmes de rangement flexibles

On commence par la version la plus connue dans le monde du rangement flexible, j’ai nommé les boîtes que l’on fixe au mur. Pour une version plus originale, on choisira comme ici des options de différentes tailles et de différentes formes, pour créer un ensemble unique, déstructuré mais harmonieux. Une solution parfaite pour les enfants, qui pourront ainsi classer leurs jouets facilement.