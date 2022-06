Mix and Match: Mélange des Styles pour un Intérieur Unique!

Pour commencer, nous vous présentons un mélange des styles de plus en plus classique : le mix vintage/moderne. Caractérisé par un agencement moderne, un mobilier contemporain et des éléments vintage, souvent issus de la pop culture (pensez posters, peintures, photographies rétro-chic, etc.) Dans cette image, le mix and match vintage et moderne est parfaitement mis à profit : Nous avons des éléments modernes dans le mobilier, avec un canapé bien confortable, une table basse minimaliste, et un fauteuil moderne. Pour le côté vintage, le tapis a été choisi avec ces motifs plus traditionnels, et une très jolie peinture Coca Cola a été suspendue au mur derrière le canapé. Un mélange des styles et des couleurs qui nous donne une pièce chaleureuse et moderne !