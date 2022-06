ÉCONOMISER à la Maison c'est Possible.!!

Il n’y a rien de mieux que des légumes frais que vous faites pousser dans votre potager et que vous récoltez au sommet de leur fraîcheur. Non seulement la satisfaction est grande mais les légumes maison ont un meilleur goût et ils sont plus sain !

Un exemple de plante facile à entretenir ? Les tomates ! Le seul inconvénient c'est qu'elles ont besoin d’une assez longue saison de croissance pour donner des fruits. Vous pouvez donc vous procurer des plantes déjà 'adultes' pour pouvoir récolter dès la première saison.

Avec certains légumes d'ailleurs, comme le poireau et l’oignon vert, il suffit de mettre les bouts des tiges dans un verre d’eau, pour nourrir les racines et après quelques jours vous allez voir une repousse rapide et vous pourriez ainsi donner une deuxième vie à ces légumes.