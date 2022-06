Stimulez la CRÉATIVITÉ et le Développement Cognitif de votre Enfant!!

En favorisant l’apprentissage et stimulant l’imagination de votre enfant en tant que jouet ludique et éducatif, le tableau lui donnera l’occasion de dessiner, d’écrire ou de gribouiller. Il aura ainsi la chance d’exprimer davantage ses talents d’artiste et sa créativité.

Le tableau va d'ailleurs le préparer à l’écriture. La main et les doigts seront préparé à l'écriture puisqu'ils auront été entraînés. Plus votre enfant se servira de son tableau, mieux il sera prêt à écrire plus tard, et mieux il écrira, sans effort.