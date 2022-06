6 Astuces pour RÉUSSIR son Grand Ménage de Printemps!!

Maintenant, le travail est presque terminé : il ne vous reste que nettoyer les sols.

D’abord, on fait les poussières. On s’équipe d’un chiffon en microfibres au pouvoir antistatique, qui absorbe la saleté et surtout accroche la poussière sans la faire voler. Ensuite on passe l'aspirateur sans pitié partout et on lave à l'eau chaude avec une goutte d'ammoniaque, ce qui est utile pour dégraisser et désinfecter. Alternative naturelle ? De l'eau, du citron et du vinaigre.

Prenez le soin dans chaque pièce de déplacer tous les meubles et les objets qui trainent sur le sol. La poussière s'accumule souvent prêt des prises électriques, soyez donc attentif aux endroits où il y en a.

Voilà, votre maison est maintenant prête à accueillir le printemps. Pourquoi ne pas mettre un vase de fleurs sur la table ?