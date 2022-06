Une INCROYABLE Maison Familiale!!

La maison que nous vous présentons se trouve en plein bois, le bois de Morimont, entre Ottignies et Louvain-la-Neuve. Elle a été implantée sur le haut du terrain, pour profiter de la vue exceptionnelle.

Avec une inventivité et une adaptabilité poussées à l'extrême, les experts du bureau d'architectes Desmedt Purnelle ont su tirer parti de la spécificité du terrain, de son orientation et du contexte avec les propriétés voisines pour donner vie à un projet novateur et réussi. Toutes les fonctionnalités nécessaires à une famille moderne sont réunies et le plaisir de jouir d'une superbe vue en plus!

Découvrons le projet!