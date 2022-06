Tables basses réinventées

Les designers chef Polit ont une manière bien simple et élégante de décrire leur création originale Club Sandowich : « Deux tranches de bois entre lesquelles l'on met ce que l'on aime.» Et c'est exactement ce qu'on apprécie de leur table basse, sa simplicité et son élégance. Idéale pour ranger nos livres et magazines (et ainsi garder le dessus libre et propre!), cette dernière est personnalisable. En effet, il est possible de déplacer les cordes élastiques sur le contour du meuble afin de dissimuler plus ou moins certains objets. On apprécie aussi la gamme de couleurs vives proposées, couplés à la blancheur du bois d'hêtre clair.