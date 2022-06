Comment Ranger votre Vélo dans votre Appartement.?!

Une invention de Patrick Jacquet et Rob De Schutter, le FlipCrown vous permet de tourner votre guidon à plus de 90° afin de prendre le moins de place possible et plaquer votre guidon au mur. Associé à des pédales amovibles, le FlipCrown sera une solution efficace pour économiser l'espace dans votre appartement.

Nous vous invitons à découvrir ce projet plus en détail dans l'article suivant :

- Coup de cœur pour cette invention qui aplatit le vélo