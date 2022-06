7 Conseils pour une Maison d'Un Étage Fonctionnelle et Fabuleuse!!

Après avoir défini les zones intérieures dont nous avons besoin pour vivre confortablement, nous pouvons commencer à réfléchir à la meilleure façon de monétiser l'espace et profiter de ses qualités. Pour permettre dimension, nous pouvons créer l'extérieur de la maison un nouvel espace social afin de profiter de la gastronomie et des moments de convivialité avec notre famille et amis. Alors que l'intensité du soleil ne perturbe pas notre bien-être, rien de tel que la construction d'une pergola et rendre l'espace encore plus confortable. Tous nous avons besoin est de garder à l'esprit ce que nous voulons et ne jamais oublier que l'espace, en particulier dans les régions où le beau temps, il est un espace presque aussi important que l'intérieur. Par conséquent, nous devons construire de sorte qu'il en résulte un salon confortable, pratique et élégant, comme dans l'exemple montré dans l'image et conçu par le studio Michée Architectes .