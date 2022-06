Quel est la Meilleure CONFIGURATION pour un Petit Salon?

Le choix de ce canapé de luxe s'insère dans la décoration d'une petite salle de séjour et de l'entrée dans un style cocooning, épuré et d’inspiration Scandinave. la modification des peintures, du sol et la sélection d’un mobilier harmonieux, s'est opérée en symbiose avec l'installation d’un parquet en chêne clair, un camaïeux de blancs colorés pour les murs, et du mobilier blanc pour un espace harmonieux et doux.