Couleurs flashy

Pourquoi réduire notre liste à un élément, découvrez ici de nombreux objets et accessoires qui ajouteront une pointe de couleurs à vos intérieurs et extérieurs. Ambiance végétale et couleurs à gogo voilà ce que nous propose Magali Jeanneteau de chez MJ Intérieurs. Coussins et pots de couleurs fushia, vert et ces bambous apportent fraîcheur et bonne humeur à cette scène !