Idées de salle de bain

La salle de bain est la pièce la plus intime de notre intérieur et représente beaucoup plus qu'un simple lieu de soins personnels. De part, sa fonction, comme lieu de détente, il existe une grande variété d'options dans la conception de la salle de bain. Elle est souvent le reflet de l'époque dans laquelle on vie et un lieu d'expériences et d'innovations concernant la décoration. Souvenez-vous des couleurs utilisées dans les années 70 pour aménager la salle de bain: du carrelages aux couleurs criardes, allant du sol aux murs. Dans le style Too Much , on ne fait pas mieux ! Comme la cuisine, la rénovation de la salle de bain n'est pas chose facile à réaliser. Il ne suffit pas de prendre un pot de peinture et d'ajouter des nouveaux meubles pour que le tour soit joué. Il vous faut un concept, une idée, une tendance forte ! La conception de votre salle de bain devra être réfléchie et examinée avec soin, pour éviter d'en changer la décoration tous les deux ans !

Il est, aussi, important de rappeler que, pendant de longues années, la salle de bain privée est restée un pur luxe dans la société française ! On se souvient encore des appartements parisiens où toilettes et salles de bain se trouvaient sur le palier et devaient être partagée entre les locataires. Ou encore de la multiplication de bains publiques ! Il faudra attendre l'émergence d'architectes plus contemporain qui dans un souci de confort et d'hygiène vont incorporer les salles de bain aux logements individuels. Fini le partage de la douche, c'est chacun pour soi !

Ici, à homify, nous sommes heureux que ces jours soient révolus ! D'ailleurs, nous nous posions justement la question de savoir si, nous-même, serions toujours aller dans les bains publiques si ils existaient encore !