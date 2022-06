Tendance : couleur framboise

Nous avons maintenant les deux pieds dans l’été et en plus de profiter du soleil et de la chaleur, l’un des autres gros plaisirs estival, ce sont les sont les fruits, et plus particulièrement les fruits rouges. C’est le moment de se baffrer de groseilles, de myrtilles, de cerises, de fraises… Mais notre préférée, c’est la framboise, notamment à cause de sa belle couleur, si particulière. Son intensité et son éclat nous donnent envie de redécorer notre appartement à son effigie et ça tombe bien, après le turquoise et le corail, la tendance est au framboise.