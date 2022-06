Du bling-bling pour la salle de bains

Quel éclairage convient le mieux à une salle de bains bling-bling ? Des néons ? Des spots à LED ? Une lumière indirecte ? Des projecteurs ? Non non non, rien de tout ça, car qui dit glamour dit lustre bien sûr. Et si vous ajoutez une baignoire à pieds en or ou en argent, on obtient vraiment une salle de bains baroque de rêve.