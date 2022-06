7 façons d'Apprécier votre Jardin pendant l'Hiver!

Il est en général difficile de profiter de son jardin en hiver. Quand il fait trop froid, il est déjà difficile d'aller à l'extérieur et vos belles fleurs sont généralement toutes mortes à cause du gel. Votre jardin est donc délaissé. Cependant, il existe certains façons de profiter de votre espace extérieur, même dans les mois les plus froids. Suivez ces conseils pour tirer le meilleur parti de votre jardin en hiver.