7 idées Sensationnelles pour Utiliser la Pierre en Extérieur!

Dans le jardin, on a tous besoin d’intimité. Quel que soit leur style ou leur taille, les maisons qui bénéficient d’un espace extérieur côté jardin ont tout intérêt à intégrer une séparation physique qui leur procurera un minimum d’intimité. Particulièrement utile dans les lotissements ainsi que pour les espaces avec piscine, la séparation peut être effectuée d’innombrables façons. La pierre naturelle est l’une des options les plus esthétiques et uniques qui créera une séparation simple et efficace pour garantir calme et intimité du côté jardin. Regardez la façon dont les pierres ont été disposées sur cet exemple : plusieurs parois de pierre de tailles différentes ont été disposées pour former un mur partiel qui, combiné aux plantes, suffit à créer une ambiance intime très agréable ! L’assortiment des couleurs, avec la pierre, le vert des plantes et le bleu de la piscine, est très réussi. Une solution simple et unique qui permet de ne pas utiliser un mur entier pour se séparer des voisins !