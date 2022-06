Comment Garder Organisé votre Maison?

Les escaliers sont devenus le foyer des magazines de publicités, des jouets oubliés jonchent le sol du salon ou encore la table de la cuisine est presque toujours recouverte de papiers divers et variés. En ramassant ces objets au moment du rangement de la maison, les pièces ont tout de suite l'air plus ordonnées et l'espace s'éclairci.

Toutefois, si vous n'avez pas le temps de trier et de remettre chaque objet sur son étagère ou dans son tiroir respectif, nous vous invitons à ramasser tous ça et les mettre provisoirement dans un panier. Vous n'aurez alors plus qu'à les tirer ultérieurement. Attention tout de même à effectuer le travail sinon le panier, lui-même, ne suffira plus.