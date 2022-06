Lifting Extrême pour Nouvelle Vie

L'ancienne cuisine que nous découvrons à présent n'a pas beaucoup de charme, il est vrai ! Les couleurs vieillottes sélectionnées dans des tons ocres ne permettent pas de rendre l'espace plus convivial ou confortable. Les portes de placard rouge foncé font paraître la pièce plus étroite et la teinte jaune paille du bois venant sertir l'ensemble n'est pas beaucoup plus heureuse… Il était vraiment temps que l'équipe d'Aparté Conseils passe à l'action pour dynamiser et réagencer cette cuisine.

Sans plus attendre découvrons le résultat en images !