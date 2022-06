Comment nettoyer mes vitres et autres surfaces en verre ?

On dit souvent que pour savoir si une maison ou un appartement sont bien entretenus, il faut vérifier que la salle de bain soit bien propre et nettoyée !

Ici, la propreté de la cabine de douche n'est pas à remettre en cause car un entretien et un nettoyage régulier de celle-ci a été effectué. Comment ? C'est simple, il suffit, après chaque douche, d'utiliser une raclette ou une éponge pour éviter que des gouttelettes d'eau s'accumulent et sèchent sur les parois et notamment sur la paroi de douche en verre.

En effet, lorsque les gouttes d'eau sèchent sur les parois en verre, celles-ci laissent des traces blanches donnant une impression de saleté alors qu'il ne s'agit que de calcaire, contenu dans l'eau.

Là encore, un nettoyage régulier est nécessaire (1 fois par semaine minimum) afin que votre cabine de douche soit aussi belle que celle de la photo !