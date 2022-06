Comment Organiser Efficacement votre Dressing ?

Vous en êtes maintenant à l'étape la plus difficile, et la plus importante. Si vous voulez avoir un placard vraiment organisé, votre objectif doit être de se débarrasser d'autant de vêtements que possible. Cela ne signifie pas que vous devez jeter vos objets préférés, mais à l'inverse cela signifie que vous devriez déterminer quels vêtements vous n'avez et n'allez absolument pas porter.

Si vous avez quelques articles de vêtements qui sont tout simplement trop petits ou abimés, cessez d'attendre le jour où ils vous iront parfaitement et donnez-les. Ne vous en faites pas, vous aurez sûrement d'autres occasions pour vous acheter de nouveaux habits.Faites un don de tous les vêtements que vous aurez mis de côté.

Petit plus : faites appel à un décorateur d'intérieur pour vous aider à rendre votre dressing plus attrayant.