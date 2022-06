8 Solutions Pour Rendre Son Intérieur Plus JOYEUX!!

Comme on en parlait plus tôt le Carnaval possède autant de déclinaisons que de déguisements ! Alors avant de faire rentrer son esprit chez vous, réfléchissez à quel type de Carnaval vous voulez dédier votre décoration ? Raffiné et mystérieux comme le carnaval vénitien ? Alors optez pour les intrigants masques typique de cet événement ! Vous pouvez les suspendre à différents endroits, et habiller vos pièces à vivre de bleu marine et de blanc. N'hésitez pas non plus si vous en avez les moyens de vous procurer des toiles qui font honneur à nos héros colorés tels que Pierrot ou Arlequin ! Ainsi si la décoration carnavalesque est destiné à être retiré à la fin du Carnaval, les toiles, elles, peuvent rester, symbole de l'ubiquité, des Arts et de la création !