6 Mythes Complètement Faux sur le Style RUSTIQUE.!!

Le style rustique souffre de nombreux stéréotypes ! Souvent jugé dépassé, pas assez moderne, inconfortable ou tout simplement laid, ce style mal compris n’est pas le plus populaire de nos jours. En effet, les nouveaux acheteurs d’immobilier se tournent de plus en plus vers des modèles de maisons contemporaines, souvent très modernes et lumineuses. Un choix qui se comprend, certes, mais qui ne procure pas toujours les intérieurs les plus chaleureux. Les maisons modernes et spacieuses sont en effet plus difficiles à rendre intimes et conviviales. Vous préférez les choses simples ? Les canapés à l’ancienne, bien douillets, et les cuisines qui rappellent les vieilles maisons de campagne ? Alors pensez au style rustique !

Aujourd’hui, nous vous proposons de revenir sur ces stéréotypes dont souffre le style rustique. Ces clichés sont le plus souvent faux et ne prennent pas en compte la flexibilité du style rustique. Celui-ci peut s’adapter, intégrer des éléments modernes et se mêler à d’autres types de décoration. Il suffit juste de trouver le bon équilibre ! Voici donc 6 mythes sur le style rustique que nous nous permettons de remettre en cause: