10 SOLUTIONS pour Faire Vivre un Famille dans 40m2!!!

Ce studio est situé au 6ème et dernier étage d’un vieil immeuble du centre de Paris, a été l'occasion pour MARION ROCHER à Paris de nous monter ce qu'il possible de faire dans un petit espace, tout en préservant le charme de l’ancien. Dans le cadre de cette réhabilitation de studio parisien, il était important d’apporter du rangement dans une mezzanine, en créant un podium sous l’escalier avec 3 grands tiroirs et en réutilisant les conduits de cheminée pour créer des placards. Lorsque l’on choisit un escalier sans contremarche, cela devient un peu plus difficile de concevoir des zones de stockage ou un placard conventionnel. Les escaliers menant à la mezzanine ont ainsi été une source d’optimisation, car ils ont été pensés en termes d’efficacité : le mur adjacent qui abrite un conduit de cheminée, a été équipé d’étagères afin de recevoir livres et bibelots, le sol sous l’escalier est formé d’une estrade qui accueille trois larges tiroirs de rangement et sert également de meuble pour la télévision et d’assise supplémentaire grâce aux coussins.